【山頂纜車】第六代纜車車身改用綠色致敬三、四代　加設全景玻璃天窗飽覽天際線

▲ 第六代山頂纜車預計今年夏季正式投入服務。（山頂纜車 fb）

山頂纜車公司指，第六代山頂纜車於昨天(5日)正式開始來往穿梭太平山頂以進行測試工程，預計今年夏季正式投入服務。

山頂纜車於去年6月28日起暫停營運，運作32年的紅色第五代纜車退役。而第六代山頂纜車的車身特別塗上具標誌性獨特「山頂纜車綠色」，分別向第三代(1948-1959)及第四代山頂纜車(1959-1989) 致敬。

纜車公司又稱，全新一代的山頂纜車由瑞士 Garaventa、CWA和 Frey 等廠商製造，載客量將由上一代的120名乘客提升至210 名乘客，增幅達到75%。第六代山頂纜車銳意傳承不同世代的現代經典設計，同時經過精心改良，除了配備更寬闊的車門、無梯級設計，方便殘疾人士上車，更設有偌大的全景玻璃窗讓乘客飽覽香港天際線。

▼ 點擊圖片放大

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：蘇文軒