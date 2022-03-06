【兩會2022】韓正晤港區政協　強調中央援港抗疫有求必應　質疑私院拒收確診者有違醫學原則

▲ 在北京，國務院副總理韓正，今日會見港區全國政協委員。

在北京，國務院副總理韓正，今日會見港區全國政協委員。據了解，韓正強調中央支援香港「有求必應、應供盡供」，又特別關注長者和幼童情況；但他在會上質疑，私家醫院拒收確診病人，有違醫學原則。

多名港區全國政協委員，早上在全國政協禮堂，出席港澳界別聯組會議，與主管港澳事務的韓正，以及全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍等中央官員會面。據了解，韓正在會上發表約40分鐘講話，內容主要關注香港抗疫工作。

據了解，韓正在講話中透露，他早前曾和夏寶龍一起到深圳，傳達中共總書記習近平就支援香港抗疫工作的重要指示，強調中央支援香港「有求必應、應供盡供」；又提出香港抗疫要有信心，最寶貴要有行動，並再三敦促特區政府必須加大力度做好抗疫工作，特別關注長者及幼童的情況。

據悉，韓正亦重提前年在武漢抗疫的經驗，質疑香港私家醫院拒收確診患者，做法有違醫學原則。

另外，據了解，韓正在會上亦提出三點要求：一是全力做好抗疫；二是支持港府依法施政，做好頂層設計，解決房屋等民生問題；三是支持香港主動融入國家發展大局。據悉，他在會上表示，中央認同行政長官選舉延期。

有份參與會面的全國政協常委林建岳表示，韓正在林建岳強調，講話中，傳達中央對香港抗疫無條件支持，不論是抗疫資源、醫療及檢測團隊，以至頂級的專家組都全力馳援香港。林建岳強調，香港必須用好中央的支援，汲取內地專家意見，統籌好港府各部門及民間力量，將抗疫視作一場「戰爭」，全面動員遏止疫情。

他又指，香港要打贏這場防疫戰，除了中央政府的堅強後盾，特區政府也要發揮好主體責任，以及組織領導作用，調動一切力量和資源，動員好整個政府以及社會各界力量，包括私家醫療共同參與其中，共同為抗疫出力，特別是要全力降低重點人群重症死亡率，以至全面遏止疫情。

另一全國政協常委吳傑莊則指，韓正提及，當香港疫情確診數字幾百宗時，習近平要求其代表中央，全力支持特區政府，令香港於醫療物資、生活必需品都得到供應，並援建方艙醫院。

吳傑莊又引述韓正指，香港疫情仍然嚴峻複雜，還沒有到達拐點，中央已預留後備人手支援香港，但強調主體責任還是在於特區政府，特別要降低老人家的病亡率，以及要提高接種率。

疫情最新情況互動地圖：https://bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：胡偉明