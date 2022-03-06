【供港食品】政府指內地進口鮮活食品供應穩定　蔬菜批發價明顯回落

▲ 政府表示，昨日由內地進口本港的鮮活食品供應穩定，市民毋須過份採購。（資料圖片）

政府表示，昨日（5日）由內地進口本港的鮮活食品供應穩定，昨日截至午夜內地經陸路和水路抵港的蔬菜供應量約1,900公噸。其中經由漁農自然護理署及蔬菜統營處各批發市場推出的內地供港蔬菜約為817公噸，菜芯及白菜昨天的平均批發價回落至每斤分別為7.2元及5.4元，較前一天批發價下跌3成，整體蔬菜批發價明顯回落。雞蛋方面，批發市場供應繼續穩定充裕，過去一星期平均每日供應共400萬隻。



昨日內地進口本港的冰鮮豬肉貨量約68公噸，持續高於平日水平，約為平日內地供應量1.3倍。活豬方面，上水屠房營運商正積極籌備盡早恢復屠宰服務，荃灣屠房則會繼續因應其運作情況提供服務。昨日冰鮮家禽貨量約為15萬隻，數量約為平日內地供應量的8成。而昨日本地屠宰的活雞約7,000隻，數量約為去年平均每日供應量的6成。



食米方面，按政府要求，現時食米貯存商要儲備足夠市民15天的食用量存貨。業界表示除了政府規定外，一般也會儲存多一倍存貨，足夠本港市民一個月食用。近年來，本港的食米進口及食用量均維持穩定，約為每年320,000至330,000公噸。今年1月底食米的備存貨量（包括儲備存貨）為30,400公噸。可以儲存的食品，如冷藏肉一般會有約3個月的庫存。

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責任編輯：蘇文軒