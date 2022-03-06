【兩會2022】容永祺倡內地保險公司來港發行巨災債券　陳清霞建議大灣區建立碳經濟體系

▲ 全國政協委員容永祺。

全國兩會正在北京召開，多名港區全國人大代表和政協委員，就香港未來發展提出多項提案或建議。

全國政協委員容永祺呈交提案，建議利用香港國際風險管理中心地位，鼓勵內地保險公司到香港發行巨災債券，減輕地方政府、商業和民眾的財政損失，而為經濟損失及災後重建提供保障。他又建議，中央探討大灣區氣象和災害數據信息分享的可行性，讓粵港澳大灣區保險界，在開發巨災保險產品運算模式和定價時，有更堅實的科學基礎作為依據。

他又指，鼓勵發行巨災債券的內地保險公司，更多與香港保險公司和香港金融機構交流合作，引導香港資本市場的資金更多投進這類金融產品，不單可貢獻國家綠色經濟，也讓香港的金融產品多元化，增加不受經濟周期影響的投資產品選擇，有助分散投資風險。

▲ 全國政協委員陳清霞（右）。

全國政協委員陳清霞的提案，則建議中央在多個城市打造國際消費中心，有助全面對接國際消費市場，加快、加大國內外兩個市場循環；又倡借鑒香港成熟運作，從經營規劃、消費創意、品牌打造、資金支持、法律保障等方面提出建議，助力國際消費中心城市的培育建設。

她又建議，可結合香港實際，提出利用各種優勢和良好條件，在港設立亞洲「碳交易中心」、著力發展綠色金融的建議，通過與廣東深度合作，建立起粵港澳大灣區碳經濟體系，助力國家「雙碳」問題解決；並在進一步擴大金融開放基礎上，發揮制度創新優勢，積極探討港資銀行到廣東省申請經營許可，以及開設分支機構簡化程序和環節，推進大灣區金融深度合作。

▲ 港區全國人大代表朱葉玉如。

港區全國人大代表朱葉玉如則建議，利用深港河套地區的地理優勢，成立一個跨境的腦科學研究機構，支持兩地科研人員深入開展科研合作，為國家腦科學發展作出貢獻，同時可以在優化科技資源配置、探索制度創新、實現創新驅動發展等方面作出有益探索。

她又指出，近年生物技術發展非常快，一些先進檢測方法由於審批需時，無法及時進入臨床使用，影響臨床醫學科學進一步發展，建議適當發展「實驗室自主檢測方法」（LDT），允許有資質實驗室開發的LDT項目在深港河套地區進行驗證、評價及先期試行，探討LDT的管理要求和技術規範，為制定相關政策提供依據，對推動大灣區生物科技的發展具有重大意義。

疫情最新情況互動地圖：https://bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：胡偉明