【傳奇媽媽】曾為兒籌醫藥費曾言「我不敢老」 46歲「體操媽媽」跳馬奪金延續傳奇

去年宣布退役的46歲烏茲別克「體操媽媽」舒素雲天娜（Oksana Chusovitina）早前復出參加體操世界盃多哈站，最終勇奪跳馬金牌，再創傳奇。

該位老將過去曾八次出戰奧運，同時身為母親的她，兒子患有白血病，過往曾因要為兒子籌措醫藥費，而堅持參賽。她曾對兒子說，「你未痊癒，我不敢老」，令不少人感動。皇天不負有心人，兒子的病情近年已經受控，令這位「不敢老媽媽」無需在擔憂兒子病情。

體操世界盃多哈站3月5日落幕，其中女子跳馬決賽於3月4日舉行，8屆奧運代表舒素雲天娜大部份對手都是「05年後」小將，比她足足年輕30歲 ，不過「體操媽媽」仍憑穩定發揮力壓群芳，第一跳選用5.0分難度分動作，並在動作執行上取得8.6分，第2跳難度分雖是較低的4.4分，但動作執行取得8.866高分，最終以總分13.433分封后。

▲ 體操媽媽再度奪金。

舒素雲天娜賽後亦在社交平台分享自己手持獎牌的照片，並留言表示再次踏上賽場表現令人興奮，同時感謝大家的支持。

體操老將曾八戰奧運

舒素雲天娜1992年以17歲之齡首次參加奧運便晉級8強，刷新奧運紀錄，她當時更代表前蘇聯在團體賽奪金。2002年，她3歲的兒子罹患白血病，於是舉家搬到德國替兒子治病。

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自此，舒素雲天娜過著拼奪牌、拿獎金為兒治病籌醫藥費的人生，她更說「兒子未痊癒，我不敢老」。此話感動不少人，她也被稱為「體操媽媽」，至2016年舒素雲天娜的兒子痊癒，她也重披烏茲別克戰袍出賽里約奧運。如今舒素雲天娜的兒子已經24歲。

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而去年7月25日，「體操媽媽」確定無緣晉級東京奧運決賽後宣佈退役，面向鏡頭送出飛吻，全場觀眾、包括她對手，都為她鼓掌歡呼，她當時亦感動落淚。不過退役僅2個多月，體操媽媽就再度宣布復出，她更劍指今年杭州亞運獎牌，「我決定繼續備戰2022杭州亞運，我還沒為祖國烏茲別克拿到過（重大國際賽）獎牌。我不能就這樣結束我的體操生涯。」

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責任編輯：王明芳