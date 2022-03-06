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【第五波疫情】鐵路工會稱港鐵染疫或隔離人數達四分一　情況或持續惡化

社會 15:25 2022/03/06

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香港鐵路工會聯合會主席林偉強。(資料圖片)

本港第五波疫情非常嚴峻，香港鐵路工會聯合會主席林偉強於今(6日)表示， 昨日港鐵公司公布確診員工人數已達2000多人，加上要家居隔離數字或有約2500人，受影響人數佔鐵路營運板塊四分一，影響尤其在繁忙時間的列車班次服務，為市民帶來不便，呼籲市民體諒。

林偉強在一個電台節目表示，現時不少員工要取消假期或加班工作，以維持基本鐵路服務。林偉強估計情況於下星期會持續，未能評估會否繼續惡化。如果人手進一步惡化，仍希望在安全情況下，維持基本列車服務；但繁忙時段港鐵要延長班次等候時間，為市民帶來不便，呼籲市民體諒。

另外， 香港社區組織協會副主任施麗珊在同一節目說，有受感染人士認為政府欠缺支援，一直未能致電政府求助，亦有人確診後一星期未獲安排到隔離設施。她又說有檢測陽性人士不能上班，出現半失業或經濟困難。

施麗珊說，現時醫院住院病床數目不足，認為當局要提供向受感染人士在家的清晰指示，亦建議開通不同渠道，讓市民獲取資訊。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

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責任編輯：洪芷晴

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