【第五波疫情】明日加開3間指定診所　涉東九龍、伍若瑜夫人及大埔賽馬會普通科門診診所

▲ 當局明日再加開3間指定診所。（資料圖片）

本港第五波疫情持續，兩年多疫情累計確診突破40萬宗。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（6日）下午出席疫情記者會。

衞生防護中心公布，今日新增31,008宗確診個案，只有2宗是輸入個案，其他個案均為本地個案，第五波累計個案已增至逾45萬宗。詳情即看:【下一頁】

李立業表示，3月7日會再啟動3間指定診所，至截至3月5日下午5時，早前已開的14間已為2.5萬人已提供診症服務，即指定診所會有17間：

東九龍普通科門診診所

伍若瑜夫人普通科門診診所

大埔賽馬會普通科門診診所

另外，李立業提到近數星期入院的人數增加，尤其是明愛醫院，當局已委託承辦商加快清理醫療廢物，亦已加大設施儲存醫療廢物。他又說，公院在第五波疫情的壓力好大，呼籲私院可以收更多病人，已識別425名病人到私家醫院接受治療；另已與私院協調接收復康病人，已有超過90名病人已轉介至7間私院接受治療。

李立業又指，私家醫院包括中大醫院有接收部分輕症新冠肺炎確診病人。他又說，現時醫院有3600張隔離病床，惟公立醫院有7000名病人，當局已用盡不同措施擴大容量，除了第一、二線病床外，當局已盡快將普通病床轉為隔離病床。

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記者：郭詩詩