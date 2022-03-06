【第五波疫情】歐家榮指確診個案稍有回落　惟未能判斷是否已到頂峰

▲ 衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮。（資料圖片）

本港第五波疫情持續，兩年多疫情累計確診突破40萬宗。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（6日）下午出席疫情記者會。

衞生防護中心公布，今日新增31008宗確診個案，是連續數天出現5萬宗確診後，連續兩日跌至約3萬宗。歐家榮表示，留意到近日的個案稍有回落，但仍是處於一個很高的水平，需要密切觀察多一至兩周才可知道是否已見頂開始回落。

他又說，相信是因為周末假期的關係，以及近一至兩周開始市民多以快速抗原測試做檢測，故真正確診數字未能反映在每日公布核酸檢測確診的數字；而港府圍封大廈的行動中發現，有部分大廈的陽性比較仍處於高水平，達10至15%，反映社區感染的情況仍然嚴重，當局現時未能判斷是否已到頂峰，會繼續密切留意有關情況。

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記者：郭詩詩