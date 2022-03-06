  • 19°C
香港時間 : 2022306日 (週日) 17:33
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 疫苗通行證 家族榮耀 抗疫資訊通 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】歐家榮指確診個案稍有回落　惟未能判斷是否已到頂峰

社會 16:50 2022/03/06

分享：

熱門 快速檢測 疫苗通行證 家族榮耀 抗疫資訊通 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮。（資料圖片）

本港第五波疫情持續，兩年多疫情累計確診突破40萬宗。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（6日）下午出席疫情記者會。

衞生防護中心公布，今日新增31008宗確診個案，是連續數天出現5萬宗確診後，連續兩日跌至約3萬宗。歐家榮表示，留意到近日的個案稍有回落，但仍是處於一個很高的水平，需要密切觀察多一至兩周才可知道是否已見頂開始回落。

他又說，相信是因為周末假期的關係，以及近一至兩周開始市民多以快速抗原測試做檢測，故真正確診數字未能反映在每日公布核酸檢測確診的數字；而港府圍封大廈的行動中發現，有部分大廈的陽性比較仍處於高水平，達10至15%，反映社區感染的情況仍然嚴重，當局現時未能判斷是否已到頂峰，會繼續密切留意有關情況。

最新影片：【湊得輕鬆啲】鄧一君教10分鐘速煮開心西炒飯 創「美食論」推動乖女自律讀書

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：郭詩詩

相關文章

【全民檢測】陳茂波：即使出行受限　港金融市場必定如常運作
今日 12:50
【全民檢測】陳茂波：即使出行受限　港金融市場必定如常運作
【圍封強檢】再有大廈污水檢查呈陽性　元朗朗善邨善愛樓、善勇樓及善良樓圍封強檢【不斷更新】
今日 16:35
【圍封強檢】再有大廈污水檢查呈陽性　元朗朗善邨善愛樓、善勇樓及善良樓圍封強檢【不斷更新】
【第五波疫情】明日加開3間指定診所　涉東九龍、伍若瑜夫人及大埔賽馬會普通科門診診所
今日 16:44
【第五波疫情】明日加開3間指定診所　涉東九龍、伍若瑜夫人及大埔賽馬會普通科門診診所

你可能感興趣

【全民檢測】陳茂波：即使出行受限　港金融市場必定如常運作
今日 12:50
【全民檢測】陳茂波：即使出行受限　港金融市場必定如常運作
【圍封強檢】再有大廈污水檢查呈陽性　元朗朗善邨善愛樓、善勇樓及善良樓圍封強檢【不斷更新】
今日 16:35
【圍封強檢】再有大廈污水檢查呈陽性　元朗朗善邨善愛樓、善勇樓及善良樓圍封強檢【不斷更新】
【第五波疫情】明日加開3間指定診所　涉東九龍、伍若瑜夫人及大埔賽馬會普通科門診診所
今日 16:44
【第五波疫情】明日加開3間指定診所　涉東九龍、伍若瑜夫人及大埔賽馬會普通科門診診所
強制檢測 疫情 衞生防護中心 衞生署 傳染病

最高瀏覽

【媽媽確診】港媽與丈夫中招分享2星期染疫日記 叮囑做好3招 同房瞓女兒無感染
13:52 2022/03/02
【媽媽確診】港媽與丈夫中招分享2星期染疫日記 叮囑做好3招 同房瞓女兒無感染
【確診消息】觀塘安泰邨和泰樓污水樣本呈陽性　今日須圍封強檢【不斷更新】
18:05 2022/03/02
【確診消息】觀塘安泰邨和泰樓污水樣本呈陽性　今日須圍封強檢【不斷更新】
【癌症殺手】祝文君不敵癌魔離世終年55歲　肺癌年殺4000人解構成因+徵狀
16:30 2022/03/02
【癌症殺手】祝文君不敵癌魔離世終年55歲　肺癌年殺4000人解構成因+徵狀