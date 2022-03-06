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【本地體壇】34歲黃曉盈體操世盃平衡木奪銅　捱過傷患低潮冀9月再征亞運

社會 15:41 2022/03/06

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黃曉盈(右)於世界盃多哈分站摘銅。（中國香港體操總會提供）

香港體操代表黃曉盈昨奪得體操世界盃多哈站的平衡木賽事銅牌，她在決賽取得12.333分，奪得賽事季軍。

港隊參加德國科特布斯站後，但男子隊的石偉雄和吳家祺因確診新冠肺炎而留在德國，剩黃曉盈一人轉戰卡塔爾多哈站。黃曉盈在資格賽以11.866分排名第4晉級，決賽她取得12.333分，在8名選手中排名第3，贏得銅牌。

（中國香港體操總會提供）

現年34歲的黃曉盈是香港首位躋身奧運的女子體操運動員，在2012年倫敦奧運以其自創動作踏板前空翻180度轉體上木，被命名為「黃曉盈跳」。可惜之後她經歷嚴重傷患，一次練習高低槓時因意外導致左腳膝蓋十字韌帶斷裂，一共4條十字韌帶斷開及撕裂。

捱過多次手術並沒有放棄體操運動，今次以34歲再踏上頒獎台，黃曉盈形容是用獎牌證明自己，希望今年9月能再征亞運。

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責任編輯：蘇文軒

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