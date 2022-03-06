【第五波疫情】強風吹倒馬鞍山採樣站帳篷上午停開　天文台今早曾發出強烈季候風信號

▲ （「馬鞍山之友」圖片）

本港第五波疫情嚴峻，政府於各區設立社區檢測中心及流動採樣站，為市民提供檢測服務。有網民今日（6日）在社交平台「馬鞍山之友」及「香港突發事故報料區」等群組上載馬鞍山遊樂場流動採樣站圖片，圖片中見到帳篷倒塌、防疫物資吹到四處散落等，該採樣站於門外貼出告示，稱「大風導致地受損，本場地未能於上午開放」。

天文台今日於早上8時45分一度發出強烈季候風信號，至11時45分取消。

有網民留言指，

琴晚啲風大到以打風

鐵馬好難先吹得冧....

▲ （「馬鞍山之友」圖片）

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：余思嵐