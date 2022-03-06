  • 19°C
香港時間 : 2022306日 (週日) 17:34
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 疫苗通行證 家族榮耀 抗疫資訊通 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【院舍爆疫】94間院舍爆疫包括73間安老院　共涉844宗個案

社會 16:37 2022/03/06

分享：

熱門 快速檢測 疫苗通行證 家族榮耀 抗疫資訊通 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮。（資料圖片）

第五波疫情持續嚴峻，今（6日）增31,008個案。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，再多94間院舍有新增個案，73間涉及安老院舍，21間涉及殘疾人士院舍，共涉844宗個案。當中694宗是院友，150宗是職員。新增死亡個案中，有97人來自院舍。

而第五波疫情累計662間院舍出現個案，安老院舍方面，全港約83%院舍已出現個案或爆發，共涉及13,000名院友；另有3,450位安老院舍員工受感染。

殘疾院舍方面，有213間院舍已出現個案，全港約63.6%院舍已出現個案或爆發，涉及3,800名院友；另有1,370名職員染疫。

最新熱門影片：【湊得輕鬆啲】鄧一君教10分鐘速煮開心西炒飯　創「美食論」推動乖女自律讀書

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

HKET APP已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【第五波疫情】九巴指員工檢測呈陰性才可上班　加強消毒車廂工作
今日 11:31
【第五波疫情】九巴指員工檢測呈陰性才可上班　加強消毒車廂工作
【防疫措施】黃偉綸指前新田購物城隔離設施將啟用　提醒市民留意家居排水渠及隔氣管
今日 11:43
【防疫措施】黃偉綸指前新田購物城隔離設施將啟用　提醒市民留意家居排水渠及隔氣管
【第五波疫情】市建局4月起再推租金寬減　將惠及約800名住宅及商業租戶
今日 12:15
【第五波疫情】市建局4月起再推租金寬減　將惠及約800名住宅及商業租戶
【第五波疫情】副總理韓正：香港住房問題要盡快解決　才可看到未來和希望
今日 12:31
【第五波疫情】副總理韓正：香港住房問題要盡快解決　才可看到未來和希望
【第五波疫情】鐵路工會稱港鐵染疫或隔離人數達四分一　情況或持續惡化
今日 15:25
【第五波疫情】鐵路工會稱港鐵染疫或隔離人數達四分一　情況或持續惡化

你可能感興趣

【第五波疫情】九巴指員工檢測呈陰性才可上班　加強消毒車廂工作
今日 11:31
【第五波疫情】九巴指員工檢測呈陰性才可上班　加強消毒車廂工作
【防疫措施】黃偉綸指前新田購物城隔離設施將啟用　提醒市民留意家居排水渠及隔氣管
今日 11:43
【防疫措施】黃偉綸指前新田購物城隔離設施將啟用　提醒市民留意家居排水渠及隔氣管
【第五波疫情】市建局4月起再推租金寬減　將惠及約800名住宅及商業租戶
今日 12:15
【第五波疫情】市建局4月起再推租金寬減　將惠及約800名住宅及商業租戶
疫情 院舍 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 強制檢測 衞生防護中心

最高瀏覽

【媽媽確診】港媽與丈夫中招分享2星期染疫日記 叮囑做好3招 同房瞓女兒無感染
13:52 2022/03/02
【媽媽確診】港媽與丈夫中招分享2星期染疫日記 叮囑做好3招 同房瞓女兒無感染
【確診消息】觀塘安泰邨和泰樓污水樣本呈陽性　今日須圍封強檢【不斷更新】
18:05 2022/03/02
【確診消息】觀塘安泰邨和泰樓污水樣本呈陽性　今日須圍封強檢【不斷更新】
【癌症殺手】祝文君不敵癌魔離世終年55歲　肺癌年殺4000人解構成因+徵狀
16:30 2022/03/02
【癌症殺手】祝文君不敵癌魔離世終年55歲　肺癌年殺4000人解構成因+徵狀