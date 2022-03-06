【院舍爆疫】94間院舍爆疫包括73間安老院　共涉844宗個案

▲ 衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮。（資料圖片）

第五波疫情持續嚴峻，今（6日）增31,008個案。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，再多94間院舍有新增個案，73間涉及安老院舍，21間涉及殘疾人士院舍，共涉844宗個案。當中694宗是院友，150宗是職員。新增死亡個案中，有97人來自院舍。

而第五波疫情累計662間院舍出現個案，安老院舍方面，全港約83%院舍已出現個案或爆發，共涉及13,000名院友；另有3,450位安老院舍員工受感染。

殘疾院舍方面，有213間院舍已出現個案，全港約63.6%院舍已出現個案或爆發，涉及3,800名院友；另有1,370名職員染疫。

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記者：黃穎津