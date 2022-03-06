【第五波疫情】歐家榮指主要依賴污水監測決定是否圍封大廈　當局會盡快安排染疫者離開大廈

▲ 德朗邨被圍封強檢。(陳靜儀攝)

本港第五波疫情持續，兩年多疫情累計確診突破40萬宗。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（6日）下午出席疫情記者會。

衞生防護中心公布，今日新增31008宗確診個案，港府早前圍封九龍城德朗邨多棟大廈，發現的陽性比率均為逾10%。歐家榮表示，是否圍封大廈強檢主要依賴污水監測，當局在今波疫情已加強化驗，每日化驗超過一百個樣本，當局會篩選病毒量最高污水樣本，追查有關源頭，從而作出圍封強檢的行動。

他說，近日的圍封檢測個案中發現很多個案，現時當社區隔離措施開始充足後，希望可以盡快安排染疫者離開大廈，可有效不再將病持進一步擴散；而當核酸檢測進一步提升後，部分污水樣本不是太高的大廈居民亦有可能要做強檢。

另外，歐家榮指私營化驗所每日的檢測量為20萬，最高峰可每日處理30萬個樣本，相信已到極限。

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記者：郭詩詩