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【死亡個案】醫管局再公布229人離世　公眾殮房另呈報4宗死亡個案

社會 16:42 2022/03/06

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醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業。

第五波疫情持續嚴峻，本港今日（6日）新增3,1008宗個案。醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，有153人染疫後於昨日離世，年齡介乎35歲至105歲，當中140人屬65歲以上長者；有97人居於院舍，114位沒有接種疫苗，13位已打兩針，25位已打一針，1人打已3針。由於數據滯後，2月24至3月3日再有76名病人離世。另外，4名死亡個案由殮房呈報。

昨日6名較年輕死者中，全部有長期病，詳情如下：

  • 47歲女，須長期卧床，屬瑪嘉烈醫院療養病房病人，病情一直轉差
  • 35歲女，患有嚴重腎病，在到威爾斯親王醫院洗血時發現染疫
  • 52歲女，本身居住於院舍，因發燒、氣促，於2月26日伊利沙伯醫院求醫
  • 56歲男，本身居住於院舍，2月23日因氣促及咳嗽到博愛醫院求醫
  • 51歲男，有末期癌症，2月24日因身體不適到廣華醫院求醫
  • 59歲女，有精神病背景，因氣促及咳嗽到屯門醫院求診

由於數據滯後，2月24至3月3日再有76名病人離世，涉及44名男性32女性，年齡介乎24歲至105歲。李立業指出，已打3針的死亡個案涉81歲的男子，他本身有高血壓、中風、帕金遜症。

另外，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，4名死亡個案由殮房呈報，均沒有到醫院求診的記錄，年齡介乎56至89歲，當中3人有長期病患紀錄，一名89歲男子則沒有嚴重長期病患紀錄；他們有病徵，在家中離世。

此外，過去24小時有57多名病人情況危殆，當中42人沒接種疫苗，當中61名危殆病人於深切治療病房留醫；123人情況嚴重，其中79人沒接種疫苗。

李立業表示，現時共有7,476名染疫病人分別於各公立醫院、北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫院管理局傳染病中心、位於亞洲國際博覽館的社區治療設施留醫；逾2,000名病人在社區隔離設施隔離。隔離病房使用率為87.7%。

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記者：黃悅晴

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