【圍封強檢】教育局團隊負責香港仔中心海珊閣及海瑚閣強檢行動　楊潤雄感謝團隊從辦公室走到抗疫前線

▲ (教育局局長楊潤雄Facebook圖片)

本港第五波疫情非常嚴峻，為防止新冠病毒在社區擴散，政府在多區進行圍封強檢行動。教育局局長楊潤雄於今(6日)在社交網站發文表示，教育局抗疫團隊一連兩日負責統籌及執行在香港仔中心海珊閣及海瑚閣的行動，為居民服務，提供物資及其他支援。

他指，由學生資助處和大學教育資助委員會秘書處組織的隊伍，今午順利完成任務，在受限區域中發現47宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

在今次的行動中，兩處同事由策劃到執行，都以居民為先，希望盡量減低行動對居民的不便，包括設立關愛隊、派發食物包、為受檢人士提供快速測試套裝，以及由中央政府提供的中成藥等。

楊潤雄表示，同事們從辦公室走到抗疫前線，並且快速、有效地策劃、籌備和執行有關工作，對他們的努力與付出由衷致謝，亦非常感謝居民與政府衷誠合作，一同為截斷社區病毒傳播鏈出一分力。

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責任編輯：洪芷晴