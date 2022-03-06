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【確診消息】今增31008宗確診個案　第五波累計1794人於公院死亡【不斷更新】

社會 16:25 2022/03/06

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本港第五波疫情嚴重，確診宗數不斷破萬，多區圍封強檢都揪出確診個案。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮及醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（6日）下午召開疫情記者會，講解最新疫情。本港新增31,008宗確診個案。

【17:05】

衞生防護中心指，快速測試平台已進入最後測試階段，但仍然未能確實推出平台的日期，期望可儘快推出，讓市民可儘快申報。【下一頁】

【17:00】

由於數據滯後，2月24至3月3日再有名病人離世，包括一名24歲男子，該名24歲男子已於去年8月打齊2針，沒有長期病患。【下一頁】

【16:55】

衞生防護中心公布，今日新增31008宗確診個案，為連續數天出現5萬宗確診後，連續兩日跌至3萬宗。歐家榮表示，留意到近日的個案稍有回落，但仍是處於一個很高的水平，需要密切觀察多一至兩周才可知道是否已見頂開始回落。【下一頁】

【16:45】

公立醫院隔離病床使用率已達87.7%。另外，約40名病人入院篩查時確診，約40多名同房病人被列為密切接觸者。至今共有8,827名醫管局員工染疫，約1,341名員工已復工。【下一頁】

明日加開3間指定診所，涉東九龍、伍若瑜夫人及大埔賽馬會普通科門診診所，【下一頁】

【16:40】

昨單日增153人離世，年齡介乎35歲至105歲，有97人居院舍，114位沒有接種疫苗，13位打兩針，25位已打一針，1人打已3針。【下一頁】

【16:30】

再多94間院舍有新增個案，73間涉及安老院舍，21間涉及殘疾人士院舍，共涉844宗個案。當中694宗是院友，150宗是職員。新增死亡個案中，有97人來自院舍。【下一頁】

【16:15】

【圍封強檢】再有大廈污水檢查呈陽性 元朗朗善邨善愛樓、善勇樓及善良樓圍封強檢【不斷更新】【下一頁】

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責任編輯：TOPick港聞組

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