【自給自足】河國榮憂全球食物鏈被打斷　未雨綢繆家中種菜：世界唔同咗

香港第五波疫情大爆發，早前分別因為多名跨境司機和上水屠房工作人員染疫，令本港出現菜荒，以及影響鮮肉供應。

最近在新劇《飛虎3壯志英雄》有份演出的河國榮，在香港1987年已來港發展，TOPick多年前曾訪問河國榮，回憶當初來港住劏房，但他不怕環境污糟，笑言因為自己小時候在農場長大，所以不嬌生慣養。

早已視香港為家，河國榮意識到疫情下，全食物供應鏈勢將大受影響，居住在村屋的他決定在家中建小農場種菜，一於自給自足。

千帆過盡︱來港發展33年歷高低山谷 河國榮翻看舊照感受良多

最新影片推介：鄧一君教10分鐘速煮開心西炒飯 創「美食論」推動乖女自律讀書

為生存作準備

在上月底，他開始親自把家中露天範圍改建為小農場，河國榮當時並上載兩張自己爬梯髹油的照片，寫道：

食物鏈早已經被打斷喇，所以早幾個月已經開始研究自己種菜。種菜嘅天氣差唔多到，不過我哋嘅位置缺乏太陽。唯有將隔離嘅牆壁油上白色，盡量將啲太陽反射落嚟。

唔使驚！我企上把梯好穩陣 🤣

可惜我阿媽唔可以過嚟指導。佢種菜簡直天才！

#resilience #我要生存 #伴你種菜 #共勉之

有網民問他自給自足是否想做「隱者」，河國榮回答：「只係大家都要唔多唔少準備生存。世界唔同咗」

雖然他曾表示小時候沒有幫忙耕作，加上時間相隔太久，自己也是上網、看書及請教別人學習種植，不過河國榮對農作已頗有心得。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

交流種植心得

比如有網民留言：「除了太陽，水都很重要的，留下洗米的水，等幾天才拿去澆。要第一遍的洗米水才可以。」他回覆稱：「水好重要。慘啊就係城市水含有floride同埋氯氣。呢啲化學對泥土入邊嘅益菌好傷！將啲水擺一邊一日，氯氣會分散，但係 floride... 唉。」

在今日（3月6日），上載一張鋪泥土的照片，並幽默地寫道：「化靚妝嘅河國榮 🤣#伴你種菜 #大家有飯食」似乎很快可以開始播種投入耕作。