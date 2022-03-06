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【第五波疫情】商經局指增多個大型臨時倉儲地方存放抗疫物資　灣仔和將軍澳場地可作短期倉庫

社會 16:55 2022/03/06

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（資料圖片）

商經局今日（6日）表示，因應大量內地供港醫療物資陸續運抵，物流署已新增多個大型臨時倉儲地方（合共約14萬平方米）存放抗疫物資，也成功對接了本港企業借出位於灣仔區和將軍澳區的場地，由下周初即可作短期倉庫使用。

局方指，醫療物資保障工作小組已全力協助政府物流服務署物色更多倉庫，大幅擴大本港的貨存能力，應對「全民強制檢測」的貨期高峰。物流署現已準備就緒，倉存能力足以全面接收及儲存內地企業源源不絕供港的醫療物資，確保有效率地處理「全民強制檢測」的大量物資需求，並快速分發至有需要人士使用。
 
局方稱，由商經局負責統籌的醫療物資保障工作小組與內地專班緊密對接，各種醫療物資，包括快速抗原測試包、口罩、中成藥、保護裝備和醫療用品已陸續分批運抵本港，供前線人員、接受治療和有需要人士，以及「全民強制檢測」使用。

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責任編輯：余思嵐

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