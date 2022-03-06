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【第五波疫情】公務員事務局新聞秘書確診　聶德權每日快測呈陰性【不斷更新】

社會 17:05 2022/03/06

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熱門 快速檢測 疫苗通行證 家族榮耀 抗疫資訊通 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

（資料圖片）

新冠疫情嚴峻，各政府部門或其轄下管理設施今日（6日）再有職員確診或初步確診。

【17:00】

公務員事務局今日表示，一名職員的新冠病毒檢測呈陽性。

該名職員為公務員事務局局長新聞秘書，日常主要在辦公室工作，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，最近沒有外遊紀錄。她最近一次上班日期為三月四日。 局方會為相關辦公室進行徹底清潔和消毒，並遵照衞生署衞生防護中心的建議，安排相關職員接受檢測。

公務員事務局局長聶德權每日均有進行新冠病毒快速測試，結果均為陰性。

【湊得輕鬆啲】鄧一君教10分鐘速煮開心西炒飯　創「美食論」推動乖女自律讀書

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：TOPick港聞組

疫情 編輯 衞生署 公務員事務局 秘書

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