【第五波疫情】公務員事務局新聞秘書確診　聶德權每日快測呈陰性【不斷更新】

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新冠疫情嚴峻，各政府部門或其轄下管理設施今日（6日）再有職員確診或初步確診。

【17:00】

公務員事務局今日表示，一名職員的新冠病毒檢測呈陽性。



該名職員為公務員事務局局長新聞秘書，日常主要在辦公室工作，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，最近沒有外遊紀錄。她最近一次上班日期為三月四日。 局方會為相關辦公室進行徹底清潔和消毒，並遵照衞生署衞生防護中心的建議，安排相關職員接受檢測。



公務員事務局局長聶德權每日均有進行新冠病毒快速測試，結果均為陰性。

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責任編輯：TOPick港聞組