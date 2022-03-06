【死亡個案】24歲確診男子已打兩針　 無長期病患家中昏迷不醒送院亡

▲ 一名24歲、 無長期病患的確診男子，家中昏迷不醒送院後死亡。

第五波疫情持續嚴峻，本港今日（6日）新增3,1008宗個案。醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，有153人染疫後於昨日離世；由於數據滯後，2月24至3月3日再有76名病人離世，包括一名24歲男子。

醫管局再公布229人死亡，昨單日增153人離世，詳情即看：【下一頁】

李立業指出，該名24歲男子已於去年8月打齊2針，沒有長期病患；其家人發現他在家中昏迷不醒，送往將軍澳醫院急症室。男子於送院途中及送院後，醫護人員發現其心率出現致命性雜跳，即心室顫動，醫護人員為他打強心針及電擊搶救，惟搶救無效，病人於2月28日離世。

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記者：黃悅晴