【婆媳大戰】BB交奶奶照顧全身長滿黑點　新抱質問：看上去像豬毛

▲ BB身上長滿黑點，猶如豬毛，令媽媽觸目心驚。

婆媳糾紛有時難以避免。內地就有一名媽媽產後因要顧及工作，將出生兒交奶奶照顧，詎料幾日後發現兒子身上長滿大量黑色斑點，狀似「豬毛」。該名新抱隨即嬲爆質問奶奶，才得知奶奶曾為兒子塗抹「雞蛋白」為其清胎毒，所以才導致感染。

據內媒報道，一名剛生產完的媽媽，想幫補家中開銷，加上奶奶主動請纓「湊孫」，因此剛完成「坐月」，便安心重返職場，並拜託奶奶幫忙照顧兒子數日，不料隔幾日後，她就接到奶奶電話，說兒子身上長出大量黑色斑點，嚇得媽媽趕忙帶著寶寶求醫，引發婆媳大戰。

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媽媽見到兒子後，形容兒子身上黑點「看上去就像豬毛，非常嚇人」。嬲爆的新抱詢問奶奶到底給孩子身上塗抹了甚麼。奶奶初時欲言又止，似有事隱瞞，最終新抱窮追不捨之下，才鬆口稱「我就是給BB排毒，誰知道會是這個樣子，以前我給我兒子也是這樣弄的，你看他現在不照樣健健康康的，長的還這麼壯實。」

奶奶辯稱「以前我也給我兒子塗雞蛋白」

此時媽媽才知兒子身上曾被塗抹「生雞蛋白」排胎毒。寶寶正是因此出現感染、過敏反應。新抱則怒不可遏，與奶奶對罵起來。

媽媽帶兒子求醫後，發現並無大礙。而醫生則告知她，新生兒皮膚還很嬌嫩，加上雞蛋有太多的微生物和寄生蟲，才會導致皮膚感染，建議切勿胡亂塗抹。

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責任編輯：王明芳