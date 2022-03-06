【940920】劉俊謙蔡思韵快問快答爆新劇小秘密　大膽建議魯庭暉演天使得得B

▲ 《940920》

ViuTV原創劇《940920》將在明天（3月7日）首播，乘住上一輯《二月廿九》的成功效應，令《940920》這齣前傳未出街已成為網民追捧熱話。

《940920》男女主角劉俊謙（Terrance）及蔡思韵（Cecilia）為滿足觀眾及粉絲要求，來個輕鬆有趣「快問快答」，給大家分享新劇感受之餘，亦透露一下今次3度情侶檔拍劇的小秘密。

首先，到底為何劇名叫《940920》？Ceci和Terrance都鬼馬地將940920這組數字的隱喻以普通話：「就是你 就愛你」。

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神聖幾何學會

至於角色上，Terrance飾演的余家聰是否上一輯《二月廿九》的延續，還是一人分飾多角？Terrance坦言與上一集很有關係，自己亦將一人分飾兩個角色。

而新加入的蔡思韵又飾甚麼角色？Cecilia一口氣地說：「林楚凝，是余家聰的青梅竹馬，神聖幾何學會的會長。」

當Terrance再問今次有哪位新加入演員？Cecilia即9秒9地回答：「有我演的林楚凝，我是蔡思韵。」

Terrance見Ceci答得如此爽快，帶點作弄的再一遍問她身份？Ceci 像着了魔的連聲回答：「林楚凝 蔡思韵 林楚凝 蔡思韵…」連身邊的Terrance也不禁暗笑稱讚。

情侶合作有默契

《940920》是齣穿越劇，到底兩人信不信現實中有穿越時空？Terrance不諱言是半信半疑。但Cecilia卻毫無反顧，表情盞鬼的說：「信！不信如何演這齣戲。」她還透露今次演出最開心是能夠跟前輩子明叔（余子明）合作。

兩人的話題除環繞角色及演出感受，連Viu TV高層魯庭暉也被拉落水，被問認為魯生若參與演出，會讓他演甚麼角色？

兩人盡情發揮想像力，Terrance笑言：「魯暉已經超越了人類，人類的角色是低估了他。我覺得他會經常吃東西。我有另一個角色建議，他可以飾演月亮，因為這齣劇沒有天神角色，望着他會帶來希望….」

Cecilia接力說：「我想看他演余家聰，想看他如何演繹。」兩人言語間還穿插了童年回憶天使得得B、美少女戰士等預設角色，創意無窮。

第3次一齊合作，本身是情侶的兩人是否愈來愈有默契？他倆異口同聲說：「係！」

但一齊合作有否拗撬？兩人又夾晒嘴型的說：「都不算有拗撬、意見不合，只是意見分歧交流….」鬼馬的Terrance慢半秒的跟着Ceci的語氣回答，逗得另一半不知好氣定好笑，一於出手「抦兩嘢」回敬，畫面搞笑溫馨。

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打情罵俏

拍拖時拍拖、工作時工作，兩人在工作時也不時互動，給對方提意見，同時增值，terrance表示曾經在一次演出的樽頸位，得到Ceci的寶貴意見，當刻像當頭棒喝的給自己解開困擾。亦師亦友的兩人這邊廂坦言一齊合作確實令感情昇華。

但那邊廂卻又幽默地笑說：「當然啦﹗唔通喺鏡頭前話唔係咩？」

究竟兩人如何看對方所演的角色？Ceci竟咬牙切齒地說：「我的角色是認為他（劉俊謙）的角色很討厭。」原來Ceci眼中的余家聰如此不堪，這一說令大家更期待。

相反，Terrance答得較溫柔，在其眼中蔡思韵所飾演的林楚凝是很tough（硬淨）的女仔。