【公院爆煲】醫管局指中大醫院將提供24張病床　接收確診新冠肺炎輕症病人

▲ 中大醫院預料將提供24張病床。（資料圖片）

本港第五波疫情持續，兩年多疫情累計確診突破40萬宗。衞生防護中心今日（6日）公布，今日新增31,008宗確診個案，第五波累計個案已增至逾45萬宗。3月7日會再啟動3間指定診所，即指定診所會有17間，涉東九龍普通科門診診所、伍若瑜夫人普通科門診診所、大埔賽馬會普通科門診診所。詳情即看:【下一頁】

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，公立醫院於第五波疫情面臨很大壓力，目前已識別425名病人到私家醫院接受治療，包括冠心病、癌症放射治療等；另已與私院協調接收復康病人，已有超過90名病人已轉介至7間私院接受治療。他再呼籲私院接收更多病人。

李立業又指，中大醫院將會接收部分輕症新冠肺炎確診病人，而當局與中大醫院的磋商及配合已到最後階段，預料很快可以提供相關服務，屆時會有24張病床，接收輕症的確診病人。

在隔離病床方面，他表示當局已用盡不同措施擴大病床容量，除了第一、二線病床外，已盡快將其他普通病床轉為隔離病床。

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記者：郭詩詩、黃悅晴