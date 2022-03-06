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【全民檢測】消息：3月26日開波　全港設500檢測中心每日需4.8萬人手

社會 17:29 2022/03/06

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有消息指，全民檢測將在3月26日開始。

第五波疫情爆發，本港確診個案數以十萬計。政府早前表示將要推行全民檢測，TOPick收到消息指，全民檢測將在3月26日開波，屆時全港將設立500間全民檢測中心，每間中心每日分兩更運行，一更需要48個人手，即每日全港共需4.8萬人。

消息並指，有部門如康文署下所有人手均需要參與其中，非緊急服務屆時將會暫停；而不參與檢測工作的公務員期間需要回辦公室工作，不再設在家工作安排。而有關全民檢測中心運營時間將從早上8時運營到晚上10時。

康文署早前承認正在招聘「兼職前線抗疫助理」協助進行抗疫行動，合約期3個月，時薪320元。

TOPick正向公務員事務局查詢。

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疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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