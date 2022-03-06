【隔離接送】消防處推出網上平台供快測陽性者聯絡　以便安排送入社區隔離設施【附聯絡方法】

▲ 消防處推出電郵、Whatsapp熱線及微信帳號，方便有需要人士盡快安排進入社區隔離設施。（資料圖片）

消防處指，由於疫情持續嚴峻，為盡快截斷社區內的病毒傳播，處方推出電郵、Whatsapp熱線及微信帳號，以方便有需要人士盡快安排進入社區隔離設施。

消防處稱，申請人必須為經核酸測試、深喉唾液測試、或快速抗原測試呈陽性的人士，呼籲症狀輕微並有自理能力的人士，盡快用其中一個途徑聯絡處方，以安排送往社區隔離設施。處方會根據隔離設施的使用情況、申請人的家居情況、病情或其他因素考慮安排的先後次序，當收到短訊後，處方會向確診者發出進一步指示。

聯絡方法：

申請人須提供中文及英文姓名、年齡、性別、證件號碼、電話號碼、住址、檢測方法、檢測呈陽性結果的日期。

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責任編輯：蘇文軒