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【隔離接送】消防處推出網上平台供快測陽性者聯絡　以便安排送入社區隔離設施【附聯絡方法】

社會 18:51 2022/03/06

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消防處推出電郵、Whatsapp熱線及微信帳號，方便有需要人士盡快安排進入社區隔離設施。（資料圖片）

消防處指，由於疫情持續嚴峻，為盡快截斷社區內的病毒傳播，處方推出電郵、Whatsapp熱線及微信帳號，以方便有需要人士盡快安排進入社區隔離設施。

消防處稱，申請人必須為經核酸測試、深喉唾液測試、或快速抗原測試呈陽性的人士，呼籲症狀輕微並有自理能力的人士，盡快用其中一個途徑聯絡處方，以安排送往社區隔離設施。處方會根據隔離設施的使用情況、申請人的家居情況、病情或其他因素考慮安排的先後次序，當收到短訊後，處方會向確診者發出進一步指示。

聯絡方法：

  • 電郵：fsd_cif@hkfsd.gov.hk
  • Whatsapp：5233 1833 (按下連結傳送訊息)
  • 微信帳號： fsd_cif

申請人須提供中文及英文姓名、年齡、性別、證件號碼、電話號碼、住址、檢測方法、檢測呈陽性結果的日期。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：蘇文軒

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