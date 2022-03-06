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【港鐵疫情】單日再增96宗確診個案　港鐵熱綫中心周三起調整服務時間

社會 19:32 2022/03/06

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港鐵新增96宗員工確診個案。（資料圖片）

截至今日（6日）傍晚6時，港鐵共錄得96宗涉及車務及維修員工及承辦商人員確診感染新冠肺炎個案。而在第五波疫情下，港鐵已錄得逾2,300宗涉人員確診個案，連同因被衞生防護中心列作密切接觸者、居所被圍封等而未能上班的個案，港鐵指對車務運作構成極大挑戰。
 
港鐵稱，因疫情導致車務人手緊張、乘客人數大幅減少的情況下，8條鐵路綫繁忙及非繁忙時段的列車服務已有所調整，多個車站的客務中心，亦因為人手緊絀而被迫間竭性關閉。因應港鐵熱綫中心有員工確診或需要隔離，服務時間會由周三(9日)起稍作調整，改為星期一至星期五(公眾假期除外)早上10時至下午4時，星期六服務則暫停，直至另行通知。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：蘇文軒

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