【供港物資】商經局接收逾2,300萬個快速測試包　其中1,200萬個將派發予市民

▲ 商務及經濟發展局表示，醫療物資保障工作小組與內地專班緊密對接，各種醫療物資陸續分批運抵本港。（資料圖片）

商務及經濟發展局今日（6日）表示，醫療物資保障工作小組至今已接收超過2,300萬個快速抗原測試包，除部分預留作「全民強制檢測」之用，其中超過1,200萬個測試包已透過相關部門及「全港社區抗疫連線」派發予各區市民、指定高風險及特定群組。



工作小組至今共接收超過41萬部夾指式脈搏血氧儀，並已全數分發予衞生署及醫院管理局供病人使用。同時，工作小組已接收超過4,500萬個N95、KN95及外科口罩，除預留該批口罩作「全民強制檢測」時供市民使用以加強保護外，亦已將其中約110萬個口罩分發予衞生署及紀律部隊前線人員使用。工作小組也開始陸續接收其他不同的個人保護裝備，包括2萬件全身防護衣、9萬個保護眼罩、24萬個保護面罩、6.5萬對保護鞋套及超過一190萬對手術／檢查手套，稍後會按不同部門的需要分發給前線人員使用。



在中成藥方面，工作小組共接收45萬盒由國家捐贈的抗疫中成藥，其中共17萬盒已透過連線及其他熱心社團在社區派發，另外部分正透過食物及衞生局向因應限制與檢測宣告而須接受「圍封強檢」的居民派發。其餘已到港的中成藥物正透過相關部門，分發給在醫管局轄下十八間中醫診所接受治療的人士及在隔離設施的確診患者等。

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責任編輯：蘇文軒