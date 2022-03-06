【第五波疫情】本地及國際基本郵政服務保持不變　郵政指不超過兩公斤郵件仍可選用掛號

▲ 香港郵政表示，所有基本本地和國際郵政服務保持不變。（資料圖片）

本港有多名郵務人員確診，香港郵政早前宣布，本地郵政速遞及本地包裹服務，將由3月7日起暫停。香港郵政今日（6日）表示，面對嚴峻疫情，所有基本本地和國際郵政服務保持不變，如市民投寄不超過兩公斤的郵件，仍可選用本地掛號服務。

香港郵政表示，市民如投寄不超過20公斤的郵件，可考慮使用易寄取服務，選擇任何一間郵政局或智郵站待收件人領取郵件。當郵件到達後，收件人將收到手機短訊（SMS）通知領取郵件。就易寄取服務的詳情，可瀏覽服務網站。



香港郵政又說，因應疫情最新發展，一直透過調配內部資源，以應對員工確診而缺勤所導致的嚴峻人力情況，以盡量維持必須的郵政服務。如須更多詳情，市民可瀏覽香港郵政網站，或致電香港郵政查詢熱線2921 2222。

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責任編輯：黃悅晴