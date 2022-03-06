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【疫下私院】聖保祿醫院指4名染疫者曾留院治療　在能力許可下處理輕症新冠病人

社會 20:11 2022/03/06

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聖保祿醫院指，2月底至今已治療20名醫管局轉介非新冠病人。（資料圖片）

第五波疫情下感染者驟增，公立醫院首當其衝，大量病人求診後等候上房。醫管局向私家醫院轉介非新冠病人，以減輕壓力，聖保祿醫院回覆查詢時表示，2月底撥出病床接收醫管局轉介的非新冠病人，至今已醫治20名復康病人；最近亦撥出12張兒科病床，正等待醫管局轉介。院方又說，曾醫治4名入院後檢測呈陽性的病人。

聖保祿醫院表示，曾動用院內爲數不多的高規格隔離病床，醫治4名入院後檢測呈陽性，惟一直未能獲醫管局接收的病人，又在能力許可下，處理輕症新冠病人。

聖保祿醫院又說，2月底院方響應食物及衞生局呼籲，在人手緊張的情況下，仍撥出20張病床，接收醫管局轉介的非新冠病人，至今已醫治20名復康病人，其中5人為90嵗以上，包括各類骨折，中風，多種長期病，長期臥床護養等。聖保祿醫院最近亦再撥出12張兒科病床，正等待醫管局轉介。

聖保祿醫院指出，自新冠疫情爆發，一直竭盡所能配合政府政策，透過不同渠道支持醫管局抗疫，包括於去年為超過4,300名、由醫管局轉介的病人，進行電腦掃描和磁力共振檢查；亦為超過250名病人進行各類手術，並撥出四分之一名額接收醫管局洗腎病人，有關計劃至今仍然進行。

養和醫院早前亦證實曾有染疫者留院治療，院方昨日宣布將於門診醫治輕症確診者，設視像會診送藥服務，詳情即看：【下一頁】

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

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責任編輯：黃悅晴

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