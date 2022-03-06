【食品供應】上水屠房明起全面恢復服務​　食環署料活豬供應周二回復正常

▲ 上水屠房明日起全面恢復服務

​食物環境衞生署公布，經連日來積極協調活豬供應鏈各環節後，上水屠房明日（7日）可恢復服務，活豬供應預計可於周二（8日）回復正常水平。



​食環署指，明日本地及內地活豬可按慣常時間入場；拍賣等活動亦可如常進行。屠宰服務約於周二凌晨恢復，市場活豬供應亦將隨之回復正常水平。

食環署解釋，活豬供應鏈涉及多個環節，除了華潤五豐有限公司承辦的屠宰服務之外，亦有進口商、本地農場、買手、運輸商等多個持份者；各單位環環緊扣，必須全線就位方可運作。早前受新冠疫情影響，大部分單位因為人手嚴重不足而需要暫時停工。現時，上水屠房已完成全面徹底清潔和消毒工作並集合了包括內地支援人員在內的工作團隊，而業界經檢視其人手安排等多項因素後，也表示可以配合上水屠房重開的時間表，因此供應鏈具備恢復運作的條件。

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責任編輯：蘇文軒