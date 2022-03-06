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【疫下私院】港怡指一直為輕症新冠病人提供門診服務　至今已安排逾百名公院轉介病人接受治療

社會 21:34 2022/03/06

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港怡醫院指，一直為輕症新冠病人提供門診服務。（資料圖片）

第五波疫情下感染者驟增，公立醫院首當其衝，大量病人求診後等候上房。港怡醫院今日（6日）表示，一直有為輕症的新冠肺炎病人提供門診服務，亦已開始接收獲轉介的公立醫院病人，至今已安排了過百名病人於院內接受治療。

港怡醫院表示，一直積極支援香港的抗疫工作，並為有醫療需要的病人提供適切的治療或援助，為減輕公立醫院的醫療負荷，以及加強公私營醫院合作，院方一直有為輕症的新冠肺炎病人提供門診服務。

港怡又指出，已開始接收獲轉介的公立醫院病人接受治療，以便騰出公立醫院的空間處理確診者，至今已安排了過百名病人接受不同的醫療服務，院方會繼續與醫管局緊密合作，亦在過去一個月不斷與相關政府部門及醫管局商討並展開不同的支援方案。

國務院副總理韓正今日會見港區全國政協委員，他在會上質疑，私家醫院拒收確診病人，有違醫學原則，詳情即看：【下一頁】

港怡醫院於3月份推出免費視像會診服務，詳情即看：【下一頁】

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：黃悅晴

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