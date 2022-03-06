【快速檢測】4區污水檢測呈陽性　政府明日將派發逾8萬快速檢測套裝

▲ 政府明日將派發逾8萬快速檢測套裝。（資料圖片）

本港疫情嚴峻，持續有大廈污水檢出陽性。政府今日（6日）表示，於多個地區檢測到污水呈陽性的結果，涉及沙田區、南區、觀塘區及元朗區，明日（7日）起陸續向以下地點約8萬名居民、在地工作清潔員工和物業管理員工，派發合共超過8萬個快速測試套裝。

政府指，有關地區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當局將派發快速測試套裝供他們自行檢測，以輔助識別感染者。有關地區如下：

沙田區： 名家匯、瑞峰花園、世界花園、金獅花園二期及隆亨邨

南區： 華富閣、華富一邨、華富二邨及富臨軒

觀塘區： 翠屏南邨

元朗區： 新元朗中心，鳳攸北街、鳳攸南街及鳳琴街一帶住宅

▲ 元朗鳳琴街一帶住宅污水檢測呈陽性。（政府新聞處）

政府提醒，市民使用快速測試套裝時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃悅晴