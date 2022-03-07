【新冠肺炎】患者全家中招求助無門救護無力痛心　歎虛報氾濫影響急切病人籲如實申報

▲ 救護隊目黃海棠指當年沙士死亡率較高，全民較嚴陣以待；今次新冠疫情至第5波，市民及前線人員均輕視了。（陳國峰攝）

本港疫情迅速惡化，無奈救護資源不勝負荷，跨區工作、超時工作已成日常。有救護員透露，不只工作量增多，亦對疫情深感無助，「遇過有全家確診的人士求助無門，私家診所拒絕受理，又唔買到藥」，逼於無奈而召喚救護車。當局多次呼籲輕症患者不要召喚救護車，救護員慨歎反令虛報情況氾濫，「係咪都會報昏迷先」，令到真正有急切需要人士服務延誤。

救護隊目黃海棠自1999年起駐守灣仔摩利臣山救護站，成為救護車員近23年，歷經大大小小的「戰疫」。對比03年的沙士，他認為沙士的死亡率較高，民心較惶恐，「市民普遍不願去急症室」，全民心態較嚴陣以待，「新冠第一波都有（沙士心態），但去到第5波，不論市民及前線人員都輕視咗」。

日做逾15小時 跨區出勤憂感染

第5波疫情每日有逾萬人確診，加上亦有救護員染疫，令救護工作量急增，黃海棠指工作量比沙士高出多倍。他以其駐守的救護站為例，救護隊共16人，每日應有14人當值，但今波最壞情況僅得3人可出勤，「早上8時半開工，至凌晨12時放工」，這情況持續至少2星期。

亦因此救護車跨區工作情況嚴重，隸屬港島的救護車走入新界已成日常，「我最遠（由灣仔）去過荃灣、葵興。」而前線壓力亦從中形成，「驚帶病毒返屋企，感覺每做一單自己都受感染，好大壓力」。

他透露，接獲不少召喚都是輕症，「但又唔怪得香港市民」，感覺市民是希望求個安心。他指有個案一家皆染疫，到場向他反映「家中藥食晒，私家診所拒絕受理， 去藥房又買唔到藥，唯一辦法想去急症室攞藥」，但他解釋現時醫院逼爆情況，最後協助該個案上網預約指定診所。

「如到第三世界」 醫護工作不斷

面對這種情況，黃海棠直言痛心，「好似去咗第三世界，全部人唔知等緊乜，醫護已經不停去做，但做唔晒，感覺無力、好無助。」

政府多番呼籲輕症病人不要胡亂召救護車，但黃海棠稱這反而令虛報情況增多，「係咪都會話昏迷，可能網上有人教報嚴重啲，救護車會快啲到」。他呼籲市民如實申報，以免令到真正有需要人士的救援延誤。

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記者：蘇文軒