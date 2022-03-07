【第五波疫情】梁萬年關注安老院工作人員能否實行閉環管理　以切斷傳播鏈

▲ 梁萬年指安老院工作人員仍未實行閉環管理。（資料圖片）

國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年表示，已就重症救治方面，向港府提出建議，準備在設施、佈局、各層之間實現有效聯動，形成救治整體，而非各自為戰。他又提到，目前安老院工作人員未實行閉環管理，關注能否考慮對他們實行閉環管理以切斷傳播鏈。

梁萬年日前受訪時指出，重症患者往往不僅是呼吸系統問題，還牽涉到多器官的功能衰竭，建議可以考慮採取應急的、多學科的集中優勢醫療模式，把重症患者、多學科醫務人員、相關醫療資源和救治系統都集中起來，進行救治，有效預防死亡。還可考慮拿出一定數量的綜合性、高水平醫院，專門作為定點醫院收治重症患者。梁萬年認為，只要減少患者死亡率，對民眾心理將形成極大支撐，恐懼會下降，也會提振社會各界特別是醫務人員的信心。

他續指，針對特定的人群、機構和特定區域，可考慮哪些措施可以進一步加強、優化和完善，更精準地突出重點。例如，通過污水監測能夠比較快速地判斷哪些區域甚至精確到一棟樓宇出現感染，之後就對這棟樓進行快速檢測，對易感人群進行快速保護，包括疫苗接種、對未感染者進行管理和防護。

梁萬年指出，現在香港疫情仍處在快速上升期，屬於急性暴發流行期，對此還是要有清醒的認識。至於快速上升的勢頭何時見頂？目前內地和香港多個專家團隊正在進行研究。

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責任編輯：林曉君