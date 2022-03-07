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【第五波疫情】保安局指青衣社區隔離設施700房間已有人入住　涉及約800人

社會 09:16 2022/03/07

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（黃建輝攝）

本港第五波疫情嚴竣。保安局昨日（7日）表示，目前有23個不同類型的社區隔離設施，提供約16000個房間或床位作隔離用途，整體入住率約為4成。

局方指，社區隔離設施是其中一項重要的應變部署盡快讓一些沒有病徵或徵狀輕微的新型肺炎確診者入住隔離設施，防止病毒在社區傳播。社區隔離設施的入住率有高有低，取決於各種因素，例如當有入住人士完成隔離，需預留時間安排清潔消毒，亦需預留部分房間或床位，以應付強制檢測識別的大量確診者等。

局方又稱，由中央援建的青衣社區隔離設施是一個大型設施，亦是新類型的隔離設施，所以會分階段逐步開放使用，正進行一些改善和優化工程。目前中心內共700個房間已供隔離人士入住，涉及約800人，稍後將陸續有患者獲安排入住。

為進一步加強社區隔離設施的安排，有需要人士利用直接專線聯絡消防處，以盡快安排他們入住隔離設施。任何人士經核酸檢測、深喉唾液或快速測試呈陽性的話，以及沒有徴狀或徴狀輕微，並認為不適合居家隔離，便可以透過電郵、WhatsApp、微信等直接與消防處聯絡。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：余思嵐

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