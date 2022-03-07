【封區檢測】九龍城啟晴邨賞晴樓、滿晴樓圍封強檢　欣晴樓14.4%住戶染疫【不斷更新】

▲ 市民落樓檢測。（林宇翔攝）

本港第五波疫情嚴峻，確診數字連日逾萬宗，政府近日將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測，相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

【14:35】香港仔中心海珍閣及海珠閣發現有2人未進行強制檢測

香港仔中心海珍閣及海珠閣完成圍封檢測，港府共檢查了約80名受檢人士的檢測報告，發現有2人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。

【14:04】九龍城啟晴邨欣晴樓約14.4%住戶染疫

九龍城啟晴邨欣晴樓下午約1時30分完成強制檢測行動。間約1570名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現226宗初步陽性檢測個案和17宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約930戶，當中195戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【14:00】九龍城啟晴邨滿晴樓圍封強檢

政府自下午2時起，將九龍城啟晴邨滿晴樓指明為「受限區域」，目標是在明日（8日）約中午12時完成行動。



政府發言人表示，大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，決定就相關區域作出限制與檢測宣告。受檢人士須於今日晚上7時前接受檢測。

【13:52】元朗朗善邨善良樓、善勇樓及善良樓沒有人未進行強檢

元朗朗善邨善良樓、善勇樓及善良樓完成圍封檢測，港府今日共檢測3棟大廈共190名受檢人士的檢測報告，並無發現有人未進行強制檢測。

【13:25】香港仔中心海珍閣及海珠閣約7.86%住戶染疫

政府港日下午6時起，圍封香港仔中心海珍閣及海珠閣，有關行動今日中午12時完成。其間約700名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現55宗初步陽性檢測個案。此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約305戶，當中16戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【13:02】九龍城啟晴邨康晴樓約14.5%住戶染疫

政府昨日圍封九龍城啟晴邨康晴樓，於今日約下午一時完成強制檢測行動，約1610名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現233宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約910戶，當中約60戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【11:50】九龍城啟晴邨樂晴樓約16.1%住戶染疫

政府昨日圍封啟晴邨樂晴樓，於今日上午約11時45分完成強制檢測行動，共為約1,770名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現285宗初步陽性檢測個案和39宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

另外，政府亦在「受限區域」內派員到訪944戶，當中125戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【11:30】九龍城啟晴邨賞晴樓圍封強檢

九龍城啟晴邨賞晴樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，當局懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

受檢人士於今日（7日）下午8時30分前接受檢測，目標是在明日約中午12時完成此行動。

【11:12】元朗朗善邨善良樓9.61%住戶中招

元朗朗善邨善良樓昨日（6日）共有約760人接受了檢測，當中共發現73宗初步陽性檢測個案和12宗檢測結果不確定個案，即逾9%住戶中招。衞生署衞生防護中心會安排跟進。就指明「受限區域」內發現的初步陽性檢測個案，政府將會向這些人士提供尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。

政府亦在「受限區域」內派員到訪約320戶，當中39戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【11:06】元朗朗善邨善愛樓9.48%住戶中招

元朗朗善邨善愛樓昨天（6日）共有約1150人接受了檢測，當中共發現109宗初步陽性檢測個案和23宗檢測結果不確定個案，即逾9%住戶中招。衞生署衞生防護中心會安排跟進。就指明「受限區域」內發現的初步陽性檢測個案，政府將會向這些人士提供尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。



政府亦在「受限區域」內派員到訪約530戶，當中68戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【11:05】元朗朗善邨善勇樓12.24%住戶中招

元朗朗善邨善勇樓昨日（6日）共有約670人接受了檢測，當中共發現82宗初步陽性檢測個案及11宗檢測結果不確定個案，即逾12%住戶中招。衞生署衞生防護中心會安排跟進。就指明「受限區域」內發現的初步陽性檢測個案，政府將會向這些人士提供尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。



政府亦在「受限區域」內派員到訪約350戶，當中62戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：TOPick港聞組