【封區檢測】元朗朗善邨三棟大廈完成強檢　共發現264宗初步陽性及46宗待定個案【不斷更新】

▲ 市民落樓檢測。（林宇翔攝）

本港第五波疫情嚴峻，確診數字連日逾萬宗，政府近日將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測，相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

【11:12】元朗朗善邨善良樓9.6%住戶中招

元朗朗善邨善良樓昨日（6日）共有約760人接受了檢測，當中共發現73宗初步陽性檢測個案和12宗檢測結果不確定個案，即逾9%住戶中招。衞生署衞生防護中心會安排跟進。就指明「受限區域」內發現的初步陽性檢測個案，政府將會向這些人士提供尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。

政府亦在「受限區域」內派員到訪約320戶，當中39戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【11:06】元朗朗善邨善愛樓9.48%住戶中招

元朗朗善邨善愛樓昨天（6日）共有約1150人接受了檢測，當中共發現109宗初步陽性檢測個案和23宗檢測結果不確定個案，即逾9%住戶中招。衞生署衞生防護中心會安排跟進。就指明「受限區域」內發現的初步陽性檢測個案，政府將會向這些人士提供尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。



政府亦在「受限區域」內派員到訪約530戶，當中68戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【11:05】元朗朗善邨善勇樓12.24%住戶中招

元朗朗善邨善勇樓昨日（6日）共有約670人接受了檢測，當中共發現82宗初步陽性檢測個案及11宗檢測結果不確定個案，即逾12%住戶中招。衞生署衞生防護中心會安排跟進。就指明「受限區域」內發現的初步陽性檢測個案，政府將會向這些人士提供尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。



政府亦在「受限區域」內派員到訪約350戶，當中62戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：TOPick港聞組