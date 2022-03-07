【疫下私院】3間私院治療輕症患者　一文看清門診及預約要求

▲ 急症室病床爆滿情況，患者需在戶外接受治療。（曾耀輝攝）

第五波疫情下感染者驟增，公立醫院首當其衝，大量病人求診後等候上房，連日來多方要求私家醫院加強診症新冠患者。3間私立醫院表示，在能力許可下會處理輕症新冠病人，當中養和醫院門診更為輕症患者提供診治服務。TOPick記者整理有關資訊如下。

養和醫院

疫情下繼續維持24小時門診服務，有關服務可讓輕症的確診患者求診，醫院亦會為其診治，同時加強「養和視像會診」家庭醫學門診的服務，並配合藥物送遞服務，支援在家抗疫確診市民及其緊密接觸者。

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此外，該院本月內便有數名病人展開治療後，在常規檢測中發現確診新冠病毒，在他們的病況許可下，已完成原定的療程。養和醫院亦設有2間高規格的負壓病房，用於需在隔離病室內接受治療的危重病人。因應目前的嚴峻情況，亦已預留特定樓層，讓該院確診病人隔離，並繼續接受診治。

港怡醫院

由3月1日起，港怡醫院推出免費視像會診服務，由家庭醫學專科醫生診症，暫為期一個月。任何有需要的市民均可透過醫院的網上系統，預約視像會診服務，成功預約的病人會收到診症服務詳情及確認電郵，而醫院將為9歲或以上市民提供診症服務。

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此外，港怡表示一直有為輕症的新冠肺炎病人提供門診服務，亦已開始接收獲轉介的公立醫院病人，至今已安排了過百名病人於院內接受治療。

聖保祿醫院

聖保祿醫院表示，曾動用院內爲數不多的高規格隔離病床，醫治4名入院後檢測呈陽性，惟一直未能獲醫管局接收的病人，又在能力許可下，處理輕症新冠病人。

此外，醫院2月底亦撥出病床接收醫管局轉介的非新冠病人，至今已醫治20名復康病人；最近亦撥出12張兒科病床，正等待醫管局轉介。

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記者：黃穎津