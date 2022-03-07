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【第五波疫情】消防處指新服務平台反應良好　已安排逾3百個案入住隔離設施

社會 10:16 2022/03/07

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市民核酸檢測。（資料圖片）

消防處推出網上平台供快測陽性者聯絡，以便安排送入社區隔離設施【下一頁】消防處助理處長黃鎮業今日（7日）表示，服務反應良好，截至今早8時，通過通訊軟件收到逾4千宗求助個案，有300宗個案安排入住隔離設施。

消防處助理處長黃鎮業接受電台訪問時指，收到有關求助後，會用電話核實每個確診者，不會上門了解情況，例如昨日收到有確診者求助個案，當中確診者的太太亦確診，及有一名14歲子女，這些因應情況盡量安排他們一起入住隔離設施。

另外，被問到有患者涉及臨床醫療判斷，對消防同事判斷能力是否足夠。他則指主要看確診者行動是否方便、有否自理能力，而判斷是否適合入住社區隔離設施。

他又補充稱，開放專線給有急需的人士使用，呼籲市民善用這個平台。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：余思嵐

 

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