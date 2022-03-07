【生命鬥士】4歲癌童Sheldon疫情下入院化療　媽媽感激善心人贈防疫用品：很窩心

▲ Sheldon入院接受第二次治療。

4歲男童Sheldon確診罕見癌症「神經母細胞瘤」第4期，自今年2月起，Sheldon於本港進行化療及免疫治療，預計需要做6次。近日，Sheldon入院接受第二次治療，媽媽感激有善心人士贊助健康產品和防疫用品，認為在逆境中以愛和行動關懷別人絕非容易。

Sheldon媽媽昨日（7日）在facebook專頁「神母小戰士Sheldon」更新兒子的狀況，她表示，近日Sheldon入院準備接受第二次治療，不過，由於首次治療令他元氣大傷，出現三低現象，即低血紅素、低血小板、低中性白細胞，所以不能即時接受治療。

醫生安排了他打升白針和輸血，感恩他翌日已升至水平，只是遲了一天落藥，一切總算順利。

▲ 輸血後，Sheldon精神滿滿地接受新一輪治療。（facebook圖片）

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感激好心人贈防疫用品

媽媽又指，不少支持者知道Sheldon的身體狀況，主動分享一些意見和心得，他們視Sheldon如兒子一樣，比媽媽還緊張。有些善心人贊助健康產品，希望幫助他提升免疫力和紓緩治療不適，亦有人知道媽媽和Sheldon經常要出入醫院，贈送了防疫用品，令媽媽感到窩心。

施比受更為有福 — 在逆境中以愛和行動去關懷和照顧別人絕非容易，感激你們每一份心意，衷心祝福大家永遠健康快樂。

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首次治療情況良好

Sheldon在上月中接受了第一次治療，媽媽指兒子情況很好，只有一般反胃、肚屙等副作用，更感恩是他暫時停止了痛症。從西班牙回家後，香港的生活緊張、疫情嚴峻，令人感覺疲倦和煩躁。不過，見到Sheldon沒有痛楚，能像正常人一樣與妹妹吃飯、玩耍、打架，已令媽媽感到滿足。

這個治療要配合7天自行注射藥物，爸爸見到Sheldon大腿上滿布針孔感到心痛，Sheldon竟然主動說他沒有事，叫爸爸不用替他心痛。但由於注射次數太多，大腿肌肉也實了，最終還是痛得哭了出來，

在爸媽心目中，他仍然是最堅強的小戰士！

西班牙治療無效

Sheldon抗癌之路波折重重，他與媽媽去年11月抵達西班牙巴塞隆拿接受新免疫治療，惟經過檢查後，發現Sheldon身體出現多個腫瘤，而且迅速變大和擴散。報告結論為Sheldon身體癌細胞毒性很強，新藥治療對Sheldon無效，惟靠化療盡量控制，建議他在身體狀況容許下盡快返港。

媽媽表示，由於Sheldon此次屬復發，因此新一輪治療不再獲任何資助，醫療費用150萬全需自費，雖未知成效，但她仍會堅持嘗試。她又慨嘆，自Sheldon患癌以來，幾乎每個節日也在醫院內度過。縱然如此，但她信念不變，

仍然要好好珍惜與小戰士相處的時間，同時要把握每一個治療的機會。

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責任編輯︰王明芳