  • 21°C
香港時間 : 2022307日 (週一) 11:53
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 疫苗通行證 家族榮耀 抗疫資訊通 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【超市播毒】超市貨架驚現用過快速檢測棒　檢測結果呈雙線網民憂心恐播毒

健康 10:55 2022/03/07

分享：

熱門 快速檢測 疫苗通行證 家族榮耀 抗疫資訊通 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

超市貨架上竟然出現一支用過的快速檢測棒。

本港新冠肺炎疫情嚴峻，連日來確診人數急增，多區超市貨架的食物及用品被搶購一空。但有網民就分享照片，顯示在一間超市貨架上，竟然出現一支疑似被遺下的快速檢測棒，而檢測棒上顯示結果竟是呈現清晰的雙線，引來大批網民留言批評行為形同播毒：「同掉低個手榴彈冇分別。」

有網民日前在社交網站Twitter發帖並上載照片，圖中顯示在超市擺放蔬菜的貨架上，出現一枝用過的快速檢測棒，而其檢測結果顯示為雙線，即對新冠病毒呈陽性反應。而貨架上的物品所剩無幾，只餘下一兩棵時蔬。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

相片在網上廣泛流傳，並引起網民熱烈議論，不少人留言批評遺下快速檢測棒在超市的行為是「無品」、「無公德心」，點擊睇網民留言：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

根據政府建議，進行快速測試前後應清潔雙手；採集呼吸道樣本時，要找一個乾凈、通風的地方，四周盡量減少放置非必要的用品；並應與他人保持最少2米距離。而倘若測試呈陽性，需留在家中不應外出；如家居環境許可，應留在自己的房間，並關上房門，其他人不應進入；如必須離開房間時，須正確佩戴緊貼面部的外科口罩，時刻做好個人防護措施。

最新影片：

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰http://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣

病菌及病毒 健康問題 快速測試 Twitter 網絡熱話 超市 疫情 新冠肺炎疫情 新冠肺炎

最高瀏覽

【媽媽確診】港媽與丈夫中招分享2星期染疫日記 叮囑做好3招 同房瞓女兒無感染
13:52 2022/03/02
【媽媽確診】港媽與丈夫中招分享2星期染疫日記 叮囑做好3招 同房瞓女兒無感染
【確診消息】觀塘安泰邨和泰樓污水樣本呈陽性　今日須圍封強檢【不斷更新】
18:05 2022/03/02
【確診消息】觀塘安泰邨和泰樓污水樣本呈陽性　今日須圍封強檢【不斷更新】
【癌症殺手】祝文君不敵癌魔離世終年55歲　肺癌年殺4000人解構成因+徵狀
16:30 2022/03/02
【癌症殺手】祝文君不敵癌魔離世終年55歲　肺癌年殺4000人解構成因+徵狀