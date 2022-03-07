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【公院爆煲】醫管局支援職系工會指人手不足致醫療廢物堆積　部分醫院僅3人上班

社會 10:31 2022/03/07

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明愛醫院懷信樓外收集醫療廢物的鐵皮屋，早前有大批隔離病房棄置的垃圾堆積。（資料圖片）

第五波新冠疫情令公立醫院不勝負荷，不少醫院堆積大量醫療廢物。醫管局支援職系工會主席吳偉玲表示，有部分明愛醫院懷信樓外大批的醫療廢物已有承辦商處理，不過她說不同醫院都有人手不足的問題，原因是外判商並無提供足夠防護裝備，有部分人擔心染疫而離職，其中葵涌醫院只有3人上班。

吳偉玲今早（7日）接受電台訪問時指，明愛醫院懷信樓外收集醫療廢物的鐵皮屋，早前有大批隔離病房棄置的垃圾堆積，院方已要求承辦商處理，相信問題有改善。

隔離病房的垃圾全部都是用紅色袋，因應隔離病房開得愈多就愈多垃圾。

她表示，有外判商員工反映，公司未有提供足夠防護裝備，有部分人擔心染疫而離職；另有員工因染疫或屬緊密接觸者而未能上班，導致醫院的人手不足，其中葵涌醫院過往有約8至10名員工清理醫療廢物，現時僅有3人上班：

葵涌醫院有外判商員工反映無足夠防護衣，自己都已經中咗招。其實外判商員工都是醫管局員工，都應該要提供足夠防護衣俾佢地。

吳偉玲又表示，支援職系在病房的工作量大，經常在非負壓病房接觸新冠患者，感染風險高：

仁濟醫院19個病房助理中有幾個都感柒了，我覺得好無保障，現在分不分dirty team都已經無分別了。

她又說員工不時有怨氣，建議醫管局為前線醫護包括病房助理提供定額津貼，鼓勵士氣。 

現時怨氣好大，我們幾年沒有加過人工，要共渡時艱我明白。但我們真的做得好辛苦，有時可能一個病房40至60人，得一個支援職系的人員，大家都捱得好辛苦，定額津貼用作鼓勵士氣係一定要出，就算只是一兩個月都好，好似覺得有一個認同感。

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記者：郭詩詩

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