【第五波疫情】滙豐3間主要分行周一至六營業　恒生銀行11間分行恢復營業

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第五波疫情持續，有多間分行因應新冠肺炎確診個案而暫停服務。

【11:00】

恒生銀行今日（7日）指，以下分行早前因應新冠病毒個案而暫停服務，會於今天恢復營業，而所有返回分行提供服務的職員，經檢測後結果呈陰性，銀行亦已在相關分行完成額外深層清潔及消毒。

包括跑馬地優越及優進理財 中心（山村道）、北角分行、柴灣分行、灣仔分行、太古城優越及優進理財 中心、總行3樓優越理財中心、總行6樓商務理財中心、尖沙咀分行、開源道分行、紅磡分行及樂富廣場分行。

【10:32】

滙豐今日（7日）表示，因應新冠疫情的最新情況，於旗下所有零售分行實施營運新安排，3家主要分行會於星期一至星期六營業，包括香港總行大廈分行、卓越理財中心及商業客戶服務中心、觀塘分行、卓越理財中心及商業客戶服務中心、旺角分行、卓越理財中心及商業客戶服務中心。其他分行則會隔日提供服務。

營業時間均為星期一至五上午9時至下午4時，星期六上午9時至中午12時。同時，分行亦會視乎情況向客戶派籌以減少輪候時間。

有關安排讓分行於有需要時，利用非營業日進行深層清潔及消毒，和讓員工進行預防性的病毒檢測，以減低服務受影響的機會。

另外新都城中心分行由於有職員確診感染新冠病毒，由即日起暫停服務，直至另行通知。該員工最後於分行上班日期為3月4日。

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責任編輯：余思嵐