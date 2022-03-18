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【小學試題】小三數學搶分練習題答案　看算柱認識五位數位值

中小學 00:00 2022/03/18

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一.

1. 40000, 800, 1

2. 60000, 300, 0, 9

3. 20000, 1000, 0, 0

二.

1. 六萬零三十一

2. 九萬四千二百

3. 五萬零五百零四

4. 三萬零一十

三.

1. 86000

2. 36240

3. 28007

四.

1. 70652, 七萬零六百五十二

2. (千)位的數字是0，表示(0); 

(十)位的數字是(5)，表示(50);

個位的數字是(2)，表示(2)。

五. 

3b. 10015, 一萬零一十五

4a. 10588

4b. 10589

4c. 98850

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