【珍惜生命】青衣男童疑與家人爭執 飲漂白水幸及時送院
社會 10:43 2022/03/07
青衣有男童服漂白水疑企圖自殺。警方今日凌晨2時12分接獲男童母親報案，指在青衣長宏邨宏正樓一單位，其年約10多歲的兒子因與家人爭執，情緒激動之下將漂白水倒入口中，幸其家人及時阻止並報警求助。救護員接報到場，男童清醒報稱不適，救護員將其送到瑪嘉烈醫院治理。
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記者：黃穎津