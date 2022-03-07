【珍惜生命】青衣男童疑與家人爭執　飲漂白水幸及時送院

▲ 青衣有男童服漂白水疑企圖自殺。（資料圖片）

青衣有男童服漂白水疑企圖自殺。警方今日凌晨2時12分接獲男童母親報案，指在青衣長宏邨宏正樓一單位，其年約10多歲的兒子因與家人爭執，情緒激動之下將漂白水倒入口中，幸其家人及時阻止並報警求助。救護員接報到場，男童清醒報稱不適，救護員將其送到瑪嘉烈醫院治理。

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

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記者：黃穎津