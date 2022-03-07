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【隔離設施】醫管局發聲明指醫療團隊與保安局合作無間　籲市民勿信誤導性言論

社會 10:44 2022/03/07

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醫院局發言人就社交媒體流傳青衣社區隔離設施的誤導性言論作聲明。（資料圖片）

由中央援建的青衣社區隔離設施早前已啟用，保安局昨指中心內共700個房間已供隔離人士入住，涉及約800人（即看：下一頁）。醫院管理局發言人今日（ 7日）就社交媒體流傳青衣社區隔離設施的誤導性言論作聲明，指青衣社區隔離設施內設有醫療站，為接受隔離人士提供醫療支援。

聲明提到， 醫管局現時在青衣社區隔離設施設有醫療站，為設施內接受隔離人士提供醫療支援，又強調醫療團隊一直跟負責管理青衣社區隔離設施的保安局合作無間，當保安局人員安排病人入住設施後，醫管局的醫療團隊隨即提供合適的支援，包括提供健康資訊，以及在有需要時由醫護人員進一步提供醫療協助。

至於設施內的管理和運作安排，亦是由保安局統籌，局方作為團隊的一部份，一直全力配合保安局，致力為入住隔離設施的人士提供合適的安排。 
 
醫管局呼籲市民，切勿誤信社交媒體上的誤導性言論，破壞醫管局醫療團隊與其他政府部門的良好合作關係，又指疫情嚴峻，市民應該同心合力共同抗疫，不應被謠言誤導。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：郭詩詩

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