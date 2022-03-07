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【第五波疫情】創新及科技局秘書確診　辦公室徹底清潔和消毒【不斷更新】

社會 12:36 2022/03/07

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（資料圖片）

新冠疫情嚴峻，各政府部門或其轄下管理設施今日（7日）再有職員確診或初步確診。

【12:30】

創新及科技局今日表示，一名秘書新冠病毒快速測試呈陽性。 
 
該名秘書負責為創新及科技局副局長鍾偉强擔任秘書工作，無須與公眾人士接觸和沒有外遊紀錄，工作時均有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。她最近一次上班日期為二月二十八日。
 
創新及科技局會為相關辦公室進行徹底清潔和消毒，並已安排相關職員接受檢測。

【10:35】

香港郵政今日表示，由於有郵務人員確診，郵政總局和元朗郵政局今日關閉。西營盤郵政局、銅鑼灣郵政局、太古城郵政局、大角咀郵政局和石湖墟郵政局需關閉至三月八日。另外，竹園郵政局、良景郵政局和坪洲郵政局則關閉至三月九日。

香港郵政獲悉上述事件後，已安排所有相關郵務人員接受病毒測試，並按照衞生署衞生防護中心的指引，為局內所有設施及郵件進行徹底清潔消毒。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：TOPick港聞組

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