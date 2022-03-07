【第五波疫情】油尖旺地區康健站有4名員工確診　中心今日起關閉至3月10日【不斷更新】

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新冠疫情嚴峻，各政府部門或其轄下管理設施今日（7日）再有職員確診或初步確診。

【19:43】

食物及衞生局今日表示，油尖旺地區康健站有4名員工新冠病毒檢測陽性，當中包括一名工友、一名行政助理、一名護士和一名社工。4名員工於九龍太子彌敦道750號始創中心12樓的油尖旺地區康健站主中心上班。他們最後回主中心上班的日期為3月3日，工作時均有佩戴口罩及遵守相關防疫措施。

該主中心近日主要透過電話及網上提供服務。曾於3月3日到訪主中心的會員將會收到有關跟進事宜的通知。

主中心今日起已關閉，3月10日重開，關閉期間會按照衞生署衞生防護中心的指引進行全面清潔消毒。康健站會安排其他職員接受病毒檢測。

【12:30】

創新及科技局今日表示，一名秘書新冠病毒快速測試呈陽性。



該名秘書負責為創新及科技局副局長鍾偉强擔任秘書工作，無須與公眾人士接觸和沒有外遊紀錄，工作時均有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。她最近一次上班日期為二月二十八日。



創新及科技局會為相關辦公室進行徹底清潔和消毒，並已安排相關職員接受檢測。

【10:35】

香港郵政今日表示，由於有郵務人員確診，郵政總局和元朗郵政局今日關閉。西營盤郵政局、銅鑼灣郵政局、太古城郵政局、大角咀郵政局和石湖墟郵政局需關閉至三月八日。另外，竹園郵政局、良景郵政局和坪洲郵政局則關閉至三月九日。



香港郵政獲悉上述事件後，已安排所有相關郵務人員接受病毒測試，並按照衞生署衞生防護中心的指引，為局內所有設施及郵件進行徹底清潔消毒。

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責任編輯：TOPick港聞組