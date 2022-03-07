【Chill Club】張明偉被大台雪藏　與TVB未完約以樂隊名義現身ViuTV

▲ 被大台雪藏下月將滿約離巢，張明偉以樂隊名義現身ViuTV。

於TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演補習天王「佐治」的張明偉，去年中起被公司雪藏，即將滿約大台的他，在昨晚（3月6日）以樂隊Charming Way的主音和結他手的身份，亮相ViuTV音樂節目《Chill Club》，為觀眾帶來驚喜。

張明偉更連同一班隊友亮相一起上《Chill Club》，他介紹自己為Aaryn，樂隊與曾參加《全民造星IV》、「小紅帽」成員Ashi（曾善婷）一同演唱歌曲《Blue Moon Day》。

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▲ （圖片截圖）

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感謝成功集氣

由於現年32歲的張明偉與TVB合約仍未正式結束，有不少觀眾對於在ViuTV見到他表示驚訝。

同時亦有不少觀眾大讚他自彈自唱的功力和魅力，指他摵甩「佐治」的味道，變得非常有型，又讚他的歌藝不錯，是被TVB耽誤的歌手。

在節目播出前，張明偉已在社交網站預告，他貼出與隊友在ViuTV的合照並寫道：

全靠大家集氣成功！今晚9:30《Chill Club》見。#感恩#nevergiveup。

據知張明偉將於下月結束與TVB的藝員合約，有傳媒事後詢問他之後的發展去向，他指今次是以樂隊名義到ViuTV作音樂交流，多謝大家關心。

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遭大台雪藏

張明偉畢業於美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）傳理系，2010年返港後於TVB任職助理編導，後來在監製鼓勵下參加第25期藝員訓練班，並於2011年簽約成為TVB藝員，最為人所知的角色是《開心速遞》中的補習天王「佐治」。

身兼樂隊Charming Way主唱的他，曾於2013年參加節目《星夢傳奇》，自彈自唱《Let it be》令觀眾得知其唱功了得。

去年中他到元朗信義中學門外自彈自唱樂隊Dear Jane歌曲《銀河修理員》，為被記大過的學生打氣，疑因此遭公司「雪藏」。

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