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【衝出香港】Valentino巴黎騷《花樣年華》配樂謝幕　邀孫儷代言與蜘蛛女平分春色

休閒消費 16:04 2022/03/07

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巴黎時裝周正在舉行，據日前關淑怡名曲〈難得有情人〉響徹SAINT LAURENT的花生騷，令到一眾廣東歌迷開心到不得了。言猶在耳，另一法國時裝大屋Valentino，在創意總監Pierpaolo Piccioli出來謝幕時，背景音樂竟然響起香港導演王家衛名作《花樣年華（In the mood for love）》由日本大師梅林茂創作的〈Yumeji's Theme〉！

當然挑選此曲作貓台聲音導航不無原因，今季Valentino大玩黑色和粉紅色……且慢，據世界級時裝KOL diet_prada表示：「這是一種“Less is More“手法，以單色系作今季系列概念是非常一種實驗性的舉動……而這次新粉紅色系（new shade of Pink），是與Pantone一起合作構思而成的！」

這次粉紅色原來是跟Pantone合作的新色系。（圖片：IG@diet_prada）

整個系列除了粉紅色加強效果，作為超牌也要有隠陣的顏色——黑色上場，而Pierpaolo Piccioli謝幕時也以一身全身黑打扮出場。（圖片：IG@maisonvalentino）

最後請來57歲的傳奇女模Kristen McMenamy作finale。（圖片：品牌提供）

整個系列有81套靚衫，以此新粉紅色的佔47套，其餘全是黑色，加上生騷個setting。大概喜歡電影的時裝界達人，大概聯想到《花樣年華》裏穿旗袍張曼玉走過全紅落地窗簾的一場戲。

當紅荷里活女演員Zendaya亦以一身粉紅打扮出席。（圖片：IG@maisonvalentino）

當然，怎少得品牌的全球代言人戲內戲外均是蜘蛛俠的女友Zendaya出席，現在炙手可熱她以一身全新粉紅色look手拿今年最新的One Stud Bag打扮，艷壓全場！難得品牌並無忘記仍被逃離新冠病毒陰霾的亞洲區朋友，在花生騷舉行前一日，Valentino宣布大中華區代言人，是中國影壇最具影響力之一的女演員——孫儷。

孫儷以爽朗短髮霸氣配襯Valentino今季（22SS） 服飾。（圖片：品牌提供）

官方在其社交平台發布以上兩張照片，一張身穿紅色裙手拿One Stud Bag，另一套則身穿mono-tone色西裝拿著品牌另一Loco Bag，成為代言人的她表示：「我一直非常喜歡Valentino，Pierpaolo Piccioli很懂女性的美，每件衣服設計如像藝術品。」

 

撰文 : 黃鑑江

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