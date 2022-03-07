【高效學習】名校生疫下懶散成績暴跌50名次 補習名師推介學霸必備免費英文APP

▲ Spencer Lam結合自己的親身經驗，給學生提供高效溫習的方法。

因應近期疫情嚴峻，政府早前宣布學生將提早放暑假，中六文憑試也可能再4月22日才開考。英文補習名師Spencer Lam結合自己的親身經驗，給學生提供高效溫習的方法。

我有一名學來自中西區傳統名校的中四學生，英文成績一直全級頭20名內。去年疫情期間，他說想休息一下，半年間我沒有見過他。半年後，他媽媽很緊張地跟我說: 仔仔退步了很多，英文科全級130名，跌出100名以外。

原來，該名學生半年期沉迷Minecraft等線上遊戲，我最後用了半年時間才幫他追回成績，今年最新成績才考回全級頭20名內，過程非常辛苦。

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3-4月的暑假期間絕對不應停止學習。雖然以往暑假，家長大多為小朋友安排課外活動，希望他們放鬆心情，但因疫情嚴峻，相信小朋友都不能外出進行活動。與其在家中日日打機睇電視，倒不如繼續學習。尤其如果同班其他同學繼續學習，而你的小朋友則遊手好閑，到復課時成績則會拉大差距。

有家長可能認為現在只能上網課效用有限，但事實上有不少學生在上網課期間仍能取得顯著的成績進步，關鍵在於老師能否在網課期間透過有效互動及有趣的教學方法，例如用Google Document 實時作文，多用投票等不同功能與學生互動，這些都能讓學生專心聽書並吸收。

小五呈分試方面，由於考期延遲，學生變相有更多時間準備，理應好好把握這段額外多出的時間，否則同樣地如果其他小五同學加強學習而你的小朋友錯失機會，則很可能會影響他們的升中派位結果。

至於中六DSE考生，雖然看似仍有很多變數，但現在是最後關頭，必須要集中精神作最後衝刺，一些精讀課程便可幫到大家短時間內提升成績。萬一真的要啟動後備方案，亦應馬上調整心情及溫習時間表，盡量避免讓這些外在因素影響備試的心情和態度。



第2個貼士. 善用學霸 10倍溫習系統

I.開設IG study gram

開一個新的溫習IG 帳號，把每天的溫習進度放上IG，這有助監察自己的學習進度，提升學習效率。

II. 利用SMART 設計學習時間表

1. Specific (具體)

同學要定下一個具體的目標，例如同學希望英文科有進步，究竟是哪一份卷有進步呢？Reading，Writing，Listening 或是 Speaking 呢？同學需要選擇最少一份分卷作為目標。此外，每一份卷都有不同部分，同學需要知道哪一部分是自己的目標。

2. Measurable (可測量)

同學定下一個具體的目標之後，就需要考慮自己的理想分數。例如，同學希望在 Reading 進步20分的成績。

3. Attainable (可達到)

同學考慮自己的理想分數之後，就要思考自己能否達到目標。如果同學的英文根基不穩，希望在不足一年的時間取得 5**，這個目標未免太不現實。因此，同學需要視乎自己的能力，定下可達到的目標。

4. Relevant (相關)

同學定立可達到的目標之後，便要思考適當的溫習方法。如果溫習方法未能幫助你達到目標，你會好大機會失敗。因此，同學需要使用適當的方法溫習達到目標。

5. Time-limited (有時限)，1時小溫30詞彙，抄3次+記2次

最後，同學要記得自己有多少時間準備，如果目標需要一年或以上的時間才可達到，就不要以此為目標啦！！

第3個tips:免費溫習的英文APP

不要只覺得學英文只有Netflix或YouTube! 其實還有多個實用的免費工具，網上都可隨時溫習。為了令大家都可以隨時隨地溫習英文，介紹的3個學霸必用的免費英文手機APP/網頁。

Medium

Medium 的文章比較像休閒雜誌，而且有很多外國人寫的文章，有助同學開闊視野，當然同學要選擇自己喜歡的題材看，才能培養學英文的興趣。

Quora

Quora 比較像一個八卦平台，很多生活化的事情都會在這討論。同學可以學到不同的詞彙，也可以在這跟其他網民交流，學習寫英文句子。

Pinterest

這個平台雖然只有圖片，但裡面的圖片有很多都有教育意義，這些圖片濃縮了英文教學，容易吸收，同學可以輕易學習英文技巧。

文章獲Spencer sir授權轉載。

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